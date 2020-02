Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się prof. Chazanem. Chodzi o odmowę dokonania aborcji

Jarek 19.2.20 8:59

Chazan, to szmata, niech powie ile wykonał aborcji.

Jeśli wg KK dokonywać aborcji to grzech śmiertelny, to hmm, jakoś nie wierzę w jego nawrócenie.

Poza tym jest lekarzem i obowiązuje go przysięga Hipokratesa, każdy lekarz, który nie chce się do niej stosować powinien odejść z zawodu.

Tak jak każdy przeciwnik WOŚP powinien mieć oświadczenie woli, że nie chce być leczony sprzętem zakupionym przez WOŚP.



I bardzo dobrze - jest lekarzem, albo nie.