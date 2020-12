Europejczycy i europejskie media zachwyceni pomocą Polaków dla kierowców w Dover

- Wszystko zaczęło się od tego zdjęcia... ktoś po prostu zwrócił uwagę, ze to hiszpañska rejestracja, hiszpañski kierowca... To ze Polska pomaga swoim, wzbudziło podziw... To ze Polska pomaga wszystkim wywołało szok! :) - pisze mieszkająca na Teneryfie Polka Renata Acosta.

Po pomocy, jakiej udzielili polscy medycy oraz żołnierze wojsk terytorialnych w Dover w Wielkiej Brytanii media z całej Europy nie mogą się nachwalić Polaków. Wielka Brytania, Hiszpania i Portugalia bardzo pozytywnie i z podziwem wypowiadają się o udziale polskich żołnierzy i lekarzy w pomocy przy testach kierowców ciężarówek, którzy oczekiwali w Anglii na przeprawę przez kanał La Manche. Pomocy udzieliła kierowcom m.in. brytyjska Polonia.

- Jako Hiszpan, mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę Polakom – stwierdził popularny hiszpański bloger Elentir. Dodał też, że "my mamy rząd, który obrał bierność i niekompetencję jako taktykę wobec problemów”.

Problemy kierowców na Wyspach rozpoczęły się po tym, jak Francja zablokowała granicę z Wielką Brytanią po upublicznieniu się informacji o wykryciu nowego szczepu koronawirusa w tym kraju.

Pomoc Polaków w rozładowaniu kryzysu związanego z uwięzionymi na wyspach kierowcami z różnych krajów Europy odnotowała brytyjska agencja informacyjna PA Media,. Jej tekst był przedrukowywany lub wykorzystywany przez wiele gazet i portali internetowych, m.in. "Evening Standard", "Metro", "Daily Mirror".

- W piątek ruch w Dover przebiegał sprawnie, a do pomocy przy testach zaangażowali się także francuscy strażacy i polscy żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska nazwała swoją operację Zumbach nawiązując do polskiego pilota z II wojny światowej Jana Zumbacha, który walczył w szeregach aliantów w Bitwie o Wielką Brytanię – można przeczytać w depeszy napisanej przez agencję.

- Polska wysyła żołnierzy do Zjednoczonego Królestwa by pomóc kierowcom, którzy tam utknęli, - zarówno jej własnym obywatelom, jak i obywatelom krajów, których rządy ich opuściły – czytamy z kolei na na Facebooku lidera hiszpańskiej partii Vox, cytowany przez portal Okdiario.

- Uwięzieni w Zjednoczonym Królestwie. Vox dziękuje Polsce za pomoc swoich sił zbrojnych hiszpańskim kierowcom ciężarówek – napisał hiszpański okdiario.com

A group of volunteers, organised by Polonia24 and assisted by 🇵🇱 consuls, set off from the junction 6 to #M20 to provide welfare support to stranded drivers.



A convoy of 14 cars with food 🥘, water💧, fuel⛽️, medicines 💊 & hygiene product 🧻 will reach motorists stuck in queues pic.twitter.com/jTQcykbHsQ