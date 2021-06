Europa znosi restrykcje. Koniec godziny policyjnej we Francji i Włoszech

Od dziś we Francji przestaje obowiązywać godzina policyjna. Jutro zostanie zniesiona też w tych regionach Włoch, w których nie zdecydowano się na to wcześniej. Pandemia koronawirusa ustępuje, a Europa znosi związane z nią obostrzenia.

Dziś zostanie we Francji zniesiona godzina policyjna, która obowiązywała od 23 do 6 rano. Od czwartku natomiast na świeżym powietrzu maseczki będą obowiązkowe wyłącznie w zatłoczonych miejscach. Również w czwartek po niemal ośmiu miesiącach otwarty zostanie podparyski Disneyland.

Wnętrza restauracji we Francji otwarto dla gości 9 czerwca. Może przebywać w nich 50 proc. normalnej liczby gości, a przy stolikach siedzieć może maksymalnie sześć osób. W całości wypełnione mogą być za to ogródki gastronomiczne. W lipcu otwarte mają zostać dyskoteki i kluby nocne.

W tzw. żółtych strefach we Włoszech jutro przestanie obowiązywać godzina policyjna. Restrykcje są znoszone również w Niemczech. Od 30 czerwca zniesiony zostanie obowiązek pracy zdalnej. Poszczególne kraje związkowe luzują restrykcje dot. obowiązku noszenia maseczek. W Austrii 1 lipca otwarte zostaną dyskoteki. Do końca miesiąca rząd ma też zrezygnować z obowiązku zamykania lokali gastronomicznych do godz. 22 i z limitów obowiązujących w czasie wydarzeń kulturalnych. Z hoteli, restauracji i placówek kultury mogą korzystać osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub posiadacze negatywnego testu na obecność koronawirusa.

W Anglii wszystkie restrykcje mają zostać zniesione za cztery tygodnie. Do tego czasu obowiązywać będą m.in. limity w kinach i teatrach. Od poniedziałku zostanie jednak zniesiony limit dla wesel. Działają hotele, restauracje, miejsca rozrywki i obiekty sportowe.

Ze wzrostem zakażeń zmagają się za to w Lizbonie Portugalczycy. W związku z tym przez weekend obowiązuje zakaz wjazdu i wyjazdu do stolicy. Przynajmniej do połowy września ma też obowiązywać nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.

