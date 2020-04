Europa się otwiera, reszta świata czeka...

Globalnie rzecz ujmując, pandemia zwalnia bardzo powoli. Gdy sytuacja poprawia się w jednych krajach, to pogarsza się w innych. Coraz lepiej jest jednak w Europie. Końcówka kwietnia i maj upłyną pod znakiem powolnego powrotu do normalności.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", w Danii już od poniedziałku otwarte zostaną zakłady fryzjerskie, w połowie maja to samo stanie się w Czechach. Słowacy otworzyli sklepy doo 300m2, wcześniej zrobili to też Austriacy. Podstawówki otwarto w Danii, a teraz w Norwegii. Licealiści w Niemczech zaczęli pisać egzaminy maturalne. W Holandii przedszkola i podstawówki otwarte zostaną 11 maja. Wówczas rozpocznie się też powrót do szkół we Francji.