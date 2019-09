Erdogan: Nie mamy atomu, a Izrael ma. To nie do przyjęcia

Turcy chcieliby wejść w posiadanie broni atomowej. Prezydent tego kraju, Recep Tayyip Erdogan, publicznie określił fakt "zabraniania Turcji" uzyskania własnego arsenału nuklearnego czymś "nie do przyjęcia".

"Niektóre państwa mają pociski z głowicami atomowymi, i to nie jedną czy dwie. Ale nam mówią, że nie możemy takich mieć. To dla mnie nie do przyjęcia" - powiedział Erdogan na forum gospodarczym z udziałem polityków swojej partii.