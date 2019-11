Episkopat wydał nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa

Kalina 26.11.19 12:20

Zgadzam się. Uważam, że do ślubu kościelnego powinien byc bardzo ograniczony dostep, to nie jest Disneyland tylko SAKRAMENT. Nie rozumiem, dlaczego ludzie uważają, że to im się należy??? Jeśli ktoś jest prawdziwie wierzący, praktykujący, chce wychowac tak dzieci i żyć po katolicku w swoim małżeństwie i wspólnocie to wspaniale, ale reszta osób bierze ślub w kościele na zasadzie widowiska... i też uważam, że ta druga grupa to ogromna większość, może nawet i 90%. Tylko jedną parę małżeńską znam prawdziwie wierzącą, reszta chciała mieć show i suknię, od ślubu prawie nie byli w kościele, część nawet nie chrzci dzieci. To nie jest park rozrywki. Bierzcie sobie ślub cywilny.