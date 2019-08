Episkopat Węgier wspiera abp. Jędraszewskiego: ,,Niebywałe ataki''

Hak Ci w smark 13.8.19 14:44

Dlaczego tak łatwo wypiera się to, że Jędraszewski krył abp Juliusza Paetza który miał skłonności homoseksualne A nawet opublikował list który to wybierał. Teraz walnął głupotę o "tęczowej zarazie" i nagle turbo-katole sikaja po majtkach, że się obrońca znalazł. Serio jak byście chcieli to doszli byście do prawdy.