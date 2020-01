Episkopat: Stajemy w obronie abp. Marka Jędraszewskiego

Autorzy listu zachęcają do otwartej rozmowy o ekologii opartej na prawdzie i otwartości na argumenty. „Jeżeli naprawdę troszczymy się o ekologię w przestrzeni życiowej człowieka, to musimy zatroszczyć się również o to, co dzieje się w ludzkich sercach i umysłach. Zło bowiem najpierw jest myślą i mową, zanim się stanie uczynkiem. Jaką przyszłość zgotujemy Polsce, Europie i światu, jeżeli życiem publicznym nie będzie rządziła uczciwość intelektualna i szacunek należny każdemu człowiekowi?” – czytamy w oświadczeniu.