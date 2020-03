Episkopat odpowiada na nowe obostrzenia dot. zgromadzeń

No jak to? Modlitwy, zawierzenia i okadzanie nie uchroniły tenkraju od zarazy?



Ursula von der Leyen informuje, że wkrótce do państw Unii Europejskiej trafi odzież ochronna i sprzęt medyczny. Komisja Europejska dostała oferty w przetargu, który zorganizowała. Jak podaje Radio ZET, Polska nie będzie mogła skorzystać z pomocy, ponieważ za późno dołączyła do mechanizmu zakupów.



— Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) March 24, 2020

