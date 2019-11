Episkopat Francji podjął decyzję ws. odszkodowań dla ofiar

Maria Blaszczyk 13.11.19 18:41

A tymczasem dziś rzecznik zakonu chrystusowców, ks. Marek Grygiel, na którego ręce złożono 16 tys. podpisów pod wnioskami o wycofanie skargi kasacyjnej w sprawie o odszkodowanie dla ofiary księdza Behrendta, dał taki pokaz pogardy dla ofiary i hipokryzji, że się niedobrze robi. "W naszym zgromadzeniu nigdy nie było i nie będzie przyzwolenia na tego typu działania. Przypomnę, że sprawca działał na swoje własne konto, godząc w dobre imię naszego zgromadzenia"...

W dobre imię zgromadzenia godzi chyba to, że jak już, wybroniony przez jego prawników Behrendt wyszedł po króciutkim wyroku - bo sprawcy wynajęto adwokatów jak się patrzy, na to była kasa, a ofiara niech zdycha - to zakon zapewnił mu robotę, wikt i opierunek, by komfortowo mu się polowało na nowe nieletnie ofiary.

W dobre imię grozi to, że jak powiedział Behrendt sędziemu: "Nie wiem, jak do tego doszło, że dziecko trzymałem u siebie na plebanii i też jeździłem z nią do Lichenia czy Łagiewnik. Po prostu nikogo to nie interesowało"...