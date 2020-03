Epidemia w Chinach powoli się wypala

T 13.3.20 10:06

Jestem pewien, że u nas po Świętach Wielkanocnych wszystko wróci do normy. Przypomnijmy sobie, że zawsze przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą są różne zamachy, kataklizmy itp, a później się wszystko uspokaja. Bo diabeł szaleje przed świętami. Nawet my często stajemy się rozdrażnieni jacyś z niewyjaśnionych powodów. A po Świętach, kiedy Pan Jezus zwycięża wszystko co złe - następuje duchowa wiosna.