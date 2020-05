Epidemia to dobry czas na nawrócenie w świetle Fatimy

Każda trudna sytuacja skłania do refleksji. Trudny czas pandemii koronawirusa może także skłonić wielu ludzi do nawrócenia do Boga. Kataklizmy i zarazy pokazują nam bowiem, że mimo gigantycznego postępu technologicznego człowiek nie jest ciągle w stanie zapanować nad chorobami i zjawiskami natury. To robry czas do nawrócenia właśnie w kontekście objawień fatimskich.