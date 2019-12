Emilewicz o sprawie Banasia: Sytuacja jest patowa

Maria Blaszczyk 11.12.19 18:00

Niech będzie, że tak.

Tylko że zarzuty prokuratury to tylko jeden z wielu powodów, dla których pan Banaś nie powinien byc szefem NIK.



Mamy:

znajomość z gangsterem słynącym z tego, że latał z piłą łańcuchową i groził dłużnikom, że im rączki i nóżki poobcina, jak nie oddadzą mu tysiaczka; albo zgwałceniem dziecka

mamy optymalizację podatkową:

mamy burdel

mamy wyłudzenie mieszkania służbowego:

mamy wyczyszczoną z lokatorów kamienicę:

No i do tego mamy szefa NIK bez dostępu do informacji niejawnych. Czyli tego, co pozwalało mu robić to, do czego go powołano. To oznacza, że w Polsce nie ma już instytucji, która ma kontrolować władze. Może ona sobie robić, co zechce. Nie, żeby przedtem ta kontrola działała doskonale - ale teraz już oficjalnie jej nie ma.

