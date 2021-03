EMA zaakceptowała amerykański lek na COVID-19!

Jest zgoda Europejskiej Agencji Leków na stosowanie leku na COVID-19 opracowanego przez amerykańską firmę Eli Lilly. Wcześniej dopuszczono go już do użytku we Francji.

Lek można stosować u pacjentów chorujących na COVID-19, którzy nie wymagają podawania tlenu, jednak istnieje u nich ryzyko rozwinięcia się ciężkiej postaci choroby.

Wcześniej podobny lek firmy Regenerom, także oparty na terapii przeciwciałami monoklonowymi zastosowano w trakcie leczenia prezydenta USA Donalda Trumpa w październiku zeszłego roku – przypomina AFP.

dam/PAP,Fronda.pl