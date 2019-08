Albert. 9.8.19 15:56

Witek? No to kolejna z grupy durnych, roszczeniowych pisdzielców.



- Pani Witek o Katyniu dowiadywała się z przedwojennych książek. Takie pojęcie o historii mają wycierający sobie mordy patriotyzmem pisowscy debile. Pani Witek jest historyczką z wykształcenia. PIS w pigułce.



- Pani Witek jeździła prawie 500 km taksówką jako poseł, płacąc za kurs oczywiście z pieniędzy podatników. No bo jak to tak, z prywatnej kieszeni...?



- To właśnie panią Witek Szydło obsypywała nagrodami na łączną kwotę 95 tys. PLN w ciągu dwóch lat. Nie licząc oczywiście normalnego wynagrodzenia.



Krótko mówiąc pospolitego złodzieja na stanowisku marszałka zastąpi typowo pisowska niewykształcona debilka ze skłonnościami do wyciągania pieniędzy z państwowej kasy.