Ekspert: Za trzy miesiące czeka nas kolejna fala epidemii

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski gościł wczoraj na antenie Polsat News, gdzie podkreślał, że pandemia koronawirusa jeszcze się nie skończyła. Jak zaznaczył ekspert, możemy ogłosić zakończenie ostatniej fali pandemicznej, ale wirus wciąż jest aktywny. Teraz wszystko zależy od tego, jak wielu z nas się zaszczepi.

Dr Paweł Grzesiowski wyjaśniał na antenie Polsat News, że choć w Polsce koronawirus jest aktywny na bardzo niskim poziomie, to jednak pandemia jeszcze nie wygasła. Zwrócił uwagę, że w pewnych regionach świata wciąż wywołuje on dużo zachorowań i mutuje. Ocenił, że kolejna fala pandemii czeka nas za mniej więcej trzy miesiące.

- „Jeśli spojrzymy na dane ze świata, co pięć miesięcy pojawiała się fala. To będzie koniec września, październik. Wtedy spodziewamy się tej fali. Ona może być różna od tego, co wcześniej nas spotykało, bo jeśli zaszczepimy wiele osób dorosłych, nie będzie ryzyka blokady szpitali, zajętych respiratorów. Warunkiem jest zaszczepienie co najmniej 70-80 proc. osób powyżej 60 lat. Taka fala może być bardziej wypłaszczona, będzie mniej przypadków śmiertelnych i ciężkich postaci zakończonych hospitalizacją”

