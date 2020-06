Ekspert z USA: Do normalności wrócimy najprędzej za rok

JS 10.6.20 15:00

Nie można wierzyć Fauciemu ! On trzyma z lewakami-Clintonami a więc nie jest przyjazny wobec legalnie wybranego prez. Trumpa. Nie będzie już normalności jaka była. Będzie budowanie państw strachu a to jest ostatnie lato wolności ! Antychryści już zaczynają zawierać umowy międzynarodowe, jak mają funkcjonować kraje i społeczeństwa. Ponieważ ma zostać wprowadzony znak bez którego nie będzie można przeprowadzić żadnej transakcji, można śmiało stwierdzić, że zostało nam ok. 3 lat podczas których antychryst będzie dochodził do władzy, a potem - jeżeli dożyjemy a ja wcale bym tego nie pragnął - ujrzymy nagłą zmianę i rządy antychrysta.



Panie Jezu przyjdź !

Ukoronujmy Jezusa na Króla Polski albo jak Niemcy zginiemy !

Pozdrawiam