Ekspert WHO: SARS-CoV-2 może zostać z nami na zawsze

JS 14.5.20 9:03

Wirusy z koroną czy bez były zawsze z nami. Pod wpływem silnych stresów wytwarzają się egzosomy, które mają bardzo podobną do wirusów budowę. Testy PCR wykrywają i jedne i drugie i choćby wirus czy egzosom miał jakiś fragment podobny do poszukiwanego wirusa to wyjdzie pozytywny. To tak jakby szukało się testem specyficznego samochodu z danego rocznika z pożądanym wyposażeniem. Test wie co ma w nim być. Wystarczy, że znajdzie gumę, oponę w taczce i oznajmi, że to jest ten model. Tutaj śmierdzi jakąś globalną akcją lewaków ! Bill Bramy piekielne Gates ma się nami zająć jak dr Mengele.

Jezus Królem Polski, zdetronizujmy szatana !

Pozdrawiam