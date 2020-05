Ekspert od spraw Chin: Dowody na naturalne pochodzenie koronawirusa Chiny sfabrykowały

Steven Mosher, uznany autorytet w tematyce chińskiej i ekspert do spraw zagadnień ludnościowych, twierdzi, że Chiny spreparowały dowody, by ukryć prawdziwe pochodzenie koronawirusa. Odpowiedzialna za fabrykację miałaby być ta sama dr Shi Zhengli z laboratorium w Wuhan, która jednocześnie według Moshera ponosi odpowiedzialność za wydostanie się koronawirusa z laboratorium i wynikłą stąd światową epidemię.

Dr Shi Zhengli, zwana „Batwoman” (dosł. „kobieta-nietoperz” poprzez nawiązanie do Batmana), najprawdopodobniej zmieniła strukturę genetyczną koronawirusa występującego w przyrodzie tak, by stał się on bardziej zaraźliwy dla ludzi. Jej eksperymenty miały być częścią programu tworzenia broni biologicznej. Na początku października 2019 r. wirus wydostał się z laboratorium, a szerzenia choroby nie udało się powstrzymać w gęsto zaludnionym Wuhan.