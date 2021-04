Ekskomunika dla proaborcyjnych polityków. Bp Strickland: Kard. Burke naucza prawdy!

Amerykański biskup Joseph Strickland z Tyler w stanie Teksas wyraził poparcie dla kardynała Raymonda Burke’a, który stwierdził, że proaborcyjni politycy, którzy naruszają prawo moralne w sposób uporczywy i publicznie w kwestiach takich, jak aborcja i innych, dokonują apostazji, a zatem są również siłą rzeczy poddani ekskomunice. Tacy politycy nie powinni przystępować do Komunii. Bp Strickland uważa, że kardynał po prostu „naucza prawdy”.

Kardynał „wykonuje swoje obowiązki – powiedział bp Strickland, komentując wypowiedź kardynała Burke’a. – Jest duszpasterzem. Nie atakuje nikogo, ale naucza prawdy. To największy przejaw miłości bliźniego – nauczanie prawdy. To jest to, co Chrystus nieustannie pokazuje nam w swojej posłudze. Jest On Prawdą wcieloną i nieustannie przynosi ludziom prawdę. Chrystusowi grożono w trakcie całej Jego działalności publicznej. To działo się nie tylko w czasie Jego Męki i śmierci. W czasie trzech lat Jego publicznej działalności ludzie czasami nie chcieli słuchać prawdy. I wciąż się tak dzieje”.

Bp Strickland zaznaczył, że to, co mówi kard. Burke, odnosi się tak naprawdę do każdego. Jego zdaniem, jeśli ktoś sprzeciwia się nauczaniu Kościoła, to największym przejawem miłości bliźniego jest przypomnienie mu – niezależnie czy jest politykiem, czy zwykłym katolikiem – że nie powinien przyjmować Komunii św. By być w komunii z Chrystusem, trzeba zgadzać się z Jego nauką oraz nauką Jego Kościoła i to mówi kard. Burke – stwierdza bp Strickland.

„Konieczny jest szacunek dla Najświętszego Sakramentu – przypomina bp Strickland – ponieważ brak szacunku powoduje brak wiary i brak poważania dla naszego Pana obecnego na ołtarzu, obecnego w cyborium. (...) Największym szacunkiem, jaki każdy z nas może okazać, jest czyste serce i pokorne przyznanie, że jest się grzesznikiem i robienie wszystkiego, co można, by wyrazić skruchę, pójść do spowiedzi i przystąpić do przyjęcia naszego Pana z najczystszym sercem, jak to tylko możliwe. To jest szacunek”.

Bp Strickland zwrócił uwagę na to, że zadaniem biskupów jest uczenie prawdy i że powinni poświęcić temu uwagę, nawet jeśli ludzie nie chcą prawdy słuchać.

jjf/LifeSiteNews.com