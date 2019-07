,,Ekolodzy'' blokują wielką inwestycję. Są beneficjenci

prosty 29.7.19 11:59

Najwyższy czas, żeby do naszej szeroko rozumianej administracji dotarło, że powinna reprezentować interesy polskiego biznesu. To, że nie wszystkim za granicą takie wsparcie nie odpowiada to najnormalniejsze w świecie (i droga Frondo nie ma co się za każdym razem dziwić).

Tak jak uszczelnienie VAT to nie tylko większe dochody do budżetu, ale istotne wsparcie dla uczciwie działających przedsiębiorców, co po wynikach ostatnich lat działalności było doskonale widać - w efekcie także nowe miejsca pracy i otwarta droga do własnego biznesu dla ambitnych.

A wszelkie organizacje tzw. "ekologiczne" i społeczne, które chociaż złotówkę dostały z zagranicy lub od firm, powinny zostać uznane za lobbystyczne i być pozbawione jakiegokolwiek głosu (poza czysto lobbystycznym właśnie) przy konsultacjach aktów prawnych czy przedsięwzięć gospodarczych.