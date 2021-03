Egzorcysta: 4 kroki przebaczenia

Każdego dnia, modląc się słowami Modlitwy Pańskiej, wypowiadamy słowa: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Zdarza się jednak, że mamy problem z przebaczeniem komuś krzywdy, którą nam wyrządził. Wówczas musimy prosić Boga o łaskę prawdziwej miłości, która pozwoli nam przebaczyć. Miłości, dla której Chrystus przebaczył swoim oprawcom na Krzyżu. Cztery kroki, które nam w tym pomogą, proponuje ks. Jim Blount, na co dzień posługujący jako egzorcysta.

Przebaczenie nie jest sprawą emocji, na które nie mamy wpływu, ale aktem woli. Nawet kiedy na poziomie uczuć wciąż jesteśmy przesiąknięci niechęcią czy nienawiścią, aby przebaczyć, musimy jedynie w swojej wolności podjąć taką decyzję. Przebaczając, decyduję się przyjąć postawę, jaką wobec mnie przyjmuje Bóg. Dlatego jako pierwszy krok ks. Jim Blount proponuje modlić się następującymi słowa: „Przebaczam ci, [imię osoby, której przebaczamy], w Imię Jezusa Chrystusa, teraz i na wieki”.

Kolejnym krokiem jest błogosławienie swoim prześladowcom. Do tego wezwał nas Chrystus. Chrześcijanie na przekleństwa mają odpowiadać błogosławieństwem. Nawet jeśli czujemy złość, mamy prosić o błogosławieństwo i uzdrowienie dla osoby, która nas skrzywdziła. Dlatego duchowny proponuje, aby modlić się tymi słowami: „Błogosławię cię [imię osoby, której przebaczamy] obficie, w imię Jezusa Chrystusa, teraz i na wieki”.

W kolejnym kroku mamy zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są one w oczach Boga. Chrystus był w stanie z wdzięcznością przyjąć cierpienie Krzyża, bo wiedział, że przez nie Bóg zbawi całą ludzkość. Wiara wskazuje nam, że nawet jeśli spotkało nas nieszczęście, Bóg jest w stanie wyprowadzić z niego dobro. I za to dobro powinniśmy Mu dziękować. Idąc za wskazówką św. Teresy z Avila, która podkreślała, że „jedyną rzeczą za którą podziękujemy Bogu, kiedy będziemy w Niebie, będą nasze krzyże”, módlmy się słowami: „Dziękuję Ci, Panie i dziękuję tobie [imię osoby, której przebaczamy] za ranę, która zabliźnia się”.

Na koniec ks. Jim Blount zachęca do uwielbienia Boga. Uznając Boga za Źródło i Pana naszego życia, mamy oddawać Mu chwałę uwielbiając Go w całej historii naszego żucia. Historii, która ma zakończyć się chwałą przygotowanego dla nas nieba. Ufność Jego Opatrzności przynosi pokój i uzdrowienie. Duchowny zaprasza więc do modlitwy słowami: „Uwielbiam Cię, Panie i oddaję cześć Twojej najświętszej Matce. Wysławiam Ciebie za Twój zbawczy plan, który daje mi ratunek i wiedzie mnie do doskonałej radości”.

kak/aleteia.org