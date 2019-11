Edward Mosberg przypomina Netflixowi podstawowe fakty

Scarab 14.11.19 11:57

Po komentarzu widać że albo pani nie widziała tego dokumentu, albo go nie zrozumiała.

Moment w którym pokazana jest mapa Polski, jak i komentarz lektora do niej, sa z roku 1985`go. Z ówczesnych wiadomości ktore byly wyemitowane podczas zatrzymania Demjanjuka.

Także Netflix nie twierdzi że jest to DOBRA mapa, ani też w żadnym momencie tego nie mowią. Poprostu dokumentuja przebieg wydarzeń.

Nikt też nie twierdzi ze było to umyślne przedstawienie granic Polski. A znajac system edukacji w Stanach Zjednoczonych, tym bardziej ich wiedze na temat geografii świata i tym bardziej w tamtym okresie. Był to raczej nieświadomy błąd, wynikajacy ze swego rodzaju ignorancji i braku wiedzy. Jak również mógł wynikać z braku dostępu dziennikarzy do takiej mapy w momencie jego zatrzymania.

Także na przyszłość radził bym powstrzymać emocję zanim zacznie sie pani do kogoś pruć i nazywać durnymi czy naiwnymi. Bo to pani wyszła tutaj na tą która nie posiada wiedzy.