Edukacja domowa coraz popularniejsza w Europie. Przypadek Włoch

Jednym państw europejskich, gdzie edukacja domowa zaczyna się upowszechniać są Włochy. Obecnie tzw. „homeschooling” obejmuje około 1000 uczniów. Jedną z przyczyn jest spadek poziomu nauczania w szkołach publicznych i brak gwarancji, że wysoka jakość kształcenia będzie dotyczyć wszystkich przedmiotów. Niski poziom jest także rezultatem dążenia do równości i niewykluczania, co przyczynia się do generalnego spadku wyników uczniów.

Solène Tadié z „National Catholic Register” podkreśla, że „w szczególności szerzenie się teorii gender w programach szkolnych w ostatnich latach mocno zachęciło rodziców do podjęcia decyzji o kształceniu swoich dzieci w domu lub kooperatywach zajmujących się homeschoolingiem, takich jak Scuola Libera G.K. Chesterton, która czerpie inspirację z amerykańskiego modelu edukacyjnego. Chociaż jeszcze nie ma oficjalnych danych czy badań na temat tego nowego społecznego oporu we Włoszech, motywacje religijne wielu rodziców do wycofania ich dzieci ze szkół publicznych są przytaczane w ostatnich pięciu latach w praktycznie wszystkich artykułach we włoskiej prasie”.