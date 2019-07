Dźwięk dzwonów przepędza demony

Krzysiek 30.7.19 20:27

Dlaczego do Frondy przyczepili się ludzie, których naturalne miejsce jest w "Wyborczej" i w TVN? Mocni w gębie, wulgarni w języku. Bluzgi zamiast argumentów. Tyle potrafią. Jeśli im się nie podobają teksty z Frondy, to niech nie czytają; niech się zanurzą w ciepłym bagienku prasy lewackiej. Na Sądzie Ostatecznym już nie będą tacy pyskaci. Jak im się śpieszy do piekła - ich wybór. Tam zaświadczenie od Hartmana, Palikota, Michnika czy Urbana, że "mamy XXI wiek" a piekło to wymysł księży, żeby straszyć naiwnych, nie zrobi żadnego wrażenia. Tyle, że będzie już za późno.