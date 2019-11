Dziwne zachowanie Michalkiewicza. Mocny komentarz Terlikowskiego

Stanisław Michalkiewicz opublikował w internecie dane Katarzyny, ofiary księdza pedofila. Publicysta został skazany przez sąd za to, że wcześniej ofiarę księdza pedofila porównał do prostytutki. Do sprawy w mocnych słowach odniósł się Tomasz Terlikowski.

– Z wielkim zakłopotaniem zwracam się do państwa z prośbą, którą zaraz przedstawię. Ale sytuacja jest poważna. Właśnie dowiedziałem się, że albo mam je szybko wykupić, albo będę musiał się z niego wyprowadzić. Problem polega na tym, że nie mam pieniędzy na taki szybki wykup, nawet gdybym sprzedał wszystko, co mam. Zdaję sobie sprawę, że jest to prośba bardzo osobliwa, ale jestem w sytuacji właściwie przymusowej, a na kogóż mogę w takiej sytuacji liczyć, jeśli nie na was? - mówił wóczas kontrowersyjny publicysta