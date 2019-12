Dziwaczna hucpa. Arcybiskup z Kanady ma ,,zająć się'' o. Rydzykiem

Rzecz ma swój początek w roku 2017. Adam N. i Witold M. zaczęli wówczas zbierać podpisy przeciwko ojcu Rydzykowi. "Onet, który nagłaśnia sprawę, nie podaje ich nazwisk - chcą zachować anonimowość. Obaj mężczyźni zachęcali internautów do podpisywania swojego apelu, przekonując, że jego treść wraz z podpisami trafi do samego papieża. "wracamy się z prośbą o ukrócenie działalności politycznej redemptorysty Tadeusza Rydzyka i przywrócenie charakteru religijnego jego radiu oraz telewizji. Tadeusz Rydzyk, zakonnik używający katolicyzmu jako narzędzia do zdobywania pieniędzy i władzy jest przykładem patologii występującej w polskim Kościele Katolickim. Tadeusz Rydzyk bierze aktywny udział w polskiej polityce" - napisano w apelu.