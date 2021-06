Dzisiaj Wiedeń świętuje otwarcie tysięcznej e-stacji ładowania aut

Jak donosi „Wiener Zeitung”, dzisiaj stolica Austrii świętuje oddanie do użytkowanie tysięcznej publicznej e-stacji ładowania samochodów. Jednocześnie informuje, że w kraju nad pięknym, modrym Dunajem dynamicznie wzrasta ilość samochodów elektrycznych. Wzrost w porównaniu do ubiegłego roku wynosi ponad 215 procent. Od stycznia do maja br. zarejestrowano ich 11 733 sztuki. To jednak jest niewystarczająca liczba, gdyż e-pojazdy w Austrii stanowią zaledwie 1 procent wszystkich aut.

Niestety, w Polsce wzrost e-motoryzacji jest wyraźnie wolniejszy. W całym kraju jest obecnie zaledwie około 1500 publicznych e-stacji ładowania. W ciągu 4 kolejnych lat ich liczba może sięgnąć 48-50 tysięcy. Tymczasem na polskim rynku dostępne są już 54 modele aut elektrycznych takich marek jak Fiat, Skoda, Volkswagen, Audi, Mazda, Opel, Nissan, Citroen, czy Tesla.

P.J.Z./Wiener Zeitung