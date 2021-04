Dzisiaj pogrzeb księcia Filipa, męża królowej Elżbiety

Dzisiaj tj. 17 kwietnia odbędzie się pogrzeb zmarłego 8 dni temu księcia Filipa Mountbatten, męża brytyjskiej królowej Elżbiety. Książę Filip zmarł 9 kwietnia, dożywszy sędziwego wieku 99 lat.

Z tej okazji królowa Elżbieta udostępniła prywatną fotografię z księciem Filipem. Osobistym życzeniem królowej było upublicznienie zdjęcia wykonanego wspólnie z mężem na wycieczce w Szkocji.

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.



📷Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB