Dziś znów spadek zakażeń. Co z obostrzeniami? Rzecznik resortu odpowiada

Dziś znów odnotujemy poniżej 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem – poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Czy oznacza to, że możemy się spodziewać wycofania części obostrzeń?

Wczoraj resort poinformował o potwierdzeniu 9902. Według informacji, jakie przekazał dziś w rozmowie na antenie Radia Plus rzecznik resortu, kolejne dane również mówią o mniej niż 10 tys. infekcji.

Jednocześnie mówiąc o dalszych obostrzeniach, Andrusiewicz podał że „nikt nie będzie podejmował ich w oparciu o dane ze świąt”.

Wcześniej z kolei na antenie radiowej „Jedynki” wiceminister zdrowia Waldemar Kraska stwierdził:

„Wczoraj do szpitali trafiło ponad 800 nowych pacjentów zakażonych COVID-19, to niestety nie napawa optymizmem, ale to efekt poprzednich bardzo dużych dziennych ilości zachorowań. Myślę, że ten tydzień także nie będzie łatwy”.

dam/Radio Plus,PR1