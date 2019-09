Dziś Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Jak pomóc?

Problem samobójstw, zwłaszcza wśród młodych ludzi, coraz częściej podnoszony jest w Polsce, zwłaszcza w sytuacji zapaści w psychiatrii. Jak pokazują dane WHO, dotyczy on nie tylko naszego kraju. Sytuacja nie wygląda różowo na całym świecie, gdzie rocznie życie odbiera sobie 800 tys. osób. Agenda ONZ wzywa wszystkie rządy do walki z coraz bardziej widocznymi problemami psychicznymi dotykającymi obywateli ich krajów.

"Samobójstwo to globalny problem. Dotyczy to ludzi w każdym wieku, każdej płci i w każdym regionie świata. Każda strata to jedna strata za dużo"-alarmuje WHO. Jak dowiadujemy się z raportu, samobójstwo to drugi najczęstszy powód śmierci wśród osób w wieku 15-29 lat- zaraz po wypadkach drogowych. Jeżeli chodzi o młode dziewczęta i kobiety (15-19 lat) jest to druga przyczyna śmierci po problemach wynikających ze śmiertelności związanej z komplikacjami w czasie ciąży lub porodu, które wpływają na ich rozwój w kolejnych latach. W przypadku chłopców i mężczyzn z tej samej grupy wiekowej, to trzeci najistotniejszy czynnik- częstsze są zgony w wypadkach drogowych oraz w wyniku zastosowania przemocy przez inną osobę. Łącznie odsetek samobójstw każdego roku na całym świecie wynosi 800 tys. złotych: to więcej niż nowotwory, malaria, wojny czy zabójstwa.