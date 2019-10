Dziś pogrzeb prof. Jana Szyszko. Wspomnijmy o nim w naszych modlitwach!

MyRobakiBezObrazyRozkładamySzkodnikaNaGazy 16.10.19 9:13

Na zawsze zostanie zapamiętany.

Ze zdjęcia w cebulowej karecie. Gdzieś, na zadupiu Polski gminnej. Razem z arcy-spaślakiem Dydyczem byli czczeni jak bożki władzy przez tubylczą ciemnotę katolicką. Szkodnik polskiej Natury Szyszko kochał blichtr, wystawność i splendor ze sobą w roli głównej. Uparcie i nachalnie zabiegał o fotele na urzędach, kierownicze funkcje i okazje do przemawiania. Ten popęd do nadęcia i pogoń za zaszczytami maskował "dewocją patriotyczną", z której szeroko spowiadał się w trującym eterze Rydzyka.

Uczelnianą wiedzę przyrodniczą posiadł w głębokim PRL-u i mentalnie został z nią do końca. Hołdował kato-morderczym zasadom, że człowiek musi "czynić sobie Ziemię poddaną". Więc będąc przy władzy, ordynował chorobliwe rżnięcie lasów, betonowanie strumieni, wybijanie drapieżników będących naturalną konkurencją dla myśliwskiego lobby.

Od paru lat wygłaszał światu starcze koncepcje o dwutlenku węgla w lesie. Oczywiście mające PiSowskiej władzy pomóc w kontynuowaniu trucia Polaków wyziewami z węgla.

Na szczęście nie zdążył wytłuc populacji robaków rozkładu. One bez zwłoki zajmą się najpierw dębiną luksusowej trumny, a potem już pożywnym szkodnikiem.

Bo dla Natury szkodnik jest pośmiertnie równie pożyteczny, co jej miłośnik.