Dziś ogłoszony przez papieża Franciszka dzień modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania pandemii koronawirusa

Paweł 14.5.20 9:39

"Pragnę wam przypomnieć, że 14 maja wyznawcy wszystkich religii są zaproszeni do duchowego zjednoczenia się w dniu modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia, aby prosić Boga o pomoc dla ludzkości w przezwyciężeniu pandemii koronowirusa".



Czyli:

- chrześcijanie będą modlić się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego;

- judaiści i świadkowie Jehowy: do boga, który nie jest Trójcą;

- mahometanie: do boga, który nikogo nie zrodził, ani został zrodzony;

- wyznawcy Paciamamy - do Paciamamy;



Jak rozumiem, Franciszek jest przekonany, że pod wpływem tych modlitw, wszyscy ci bogowie usiądą, dogadają się i zdecydują, że wirusa nie będzie.

Czyżby Franciszek był przekonany że koronawirus jest efektem jakiegoś nieporozumienia na Olimpie?