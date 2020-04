Dziennikarka o Tusku: ‘To król politycznego szamba’

Szef EPL Donald Tusk w zamieszczonym dziś na YouTubie nagraniu oświadczył, że nie będzie brał udziału w najbliższych wyborach prezydenckich, zachęcając do tego samego Polaków. Jego wystąpienie na portalu niezależna.pl skomentowała Katarzyna Gójska, nazywając Tuska „królem politycznego szamba”.

-„Zbliża się data kluczowego głosowania w Sejmie ułatwiającego obywatelom udział w wyborach prezydenckich, zatem totalna opozycja uznała, iż nadszedł czas na zorganizowanie Polakom totalnej jatki. Polityka ma - wedle ich planu - ociekać pogardą, manipulacjami i odstręczać. Nastała odpowiednia pora na króla politycznego szamba. Donald Tusk wchodzi do akcji” – napisała.

Autorka podkreśla, że Tusk od lat nie ma Polakom do zaoferowania nic poza „chamstwem i destrukcją”. Przypomniała w tym kontekście wydarzenie z jego udziałem, w którym Leszek Jażdżewski w skandaliczny sposób zaatakował Kościół katolicki:

-„Przed wyborami europejskimi zorganizował prymitywną ustawkę obrażającą osoby wierzące, teraz będzie dwoić się i troić, by wywołać w kraju polityczny, a przez to także gospodarczy chaos, zablokować - pierwszy raz od obalenia komunizmu - demokratyczną procedurę wyborczą. Nic innego nie ma do zaproponowania - nawet więcej - nic innego nie potrafi” – pisze Gójska.