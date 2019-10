Dzień bez pogardy to dzień stracony! Janda znów obraża wyborców PiS

JD"A 15.10.19 19:17

Wszem i wobec wiadomo że kto obraża innych tak naprawdę jest ksenofobem nieukiem i głąbem bo merytorycznie nie może wygrać na sensowne argumenty więc pluje jadem . Ta pani "gwiazda komuny POlitycznego szamba " nie rozumie że od obrażania wyborców PO i SLD nie a tylko człowiek nierozumny złapie się na haczyk propagandy że każdy kto głosuje na PiS to patologia wielodzietna po podstawówce , patrząc na reprezentantów tej partii to ludzie najbardziej wykształceni i do tego katolicy nikt nie życzy śmierci , nie obraża i siły nie używa by przekonać do swojej racji . Wolę dać na biedne dzieci niż na spektakle gdzie obraża się Boga i szuka płatnego zabójcy dla przeciwnika politycznego no i te ośmiorniczki niekoniecznie z naszej kieszeni .Zmów jeden dziesiątek różańca świętego to Ci przejdzie trochę ta złość .