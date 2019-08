Dziękujemy arcybiskupowi za jasne słowa o zbrodniczej ideologii LGBT

Arcybiskup Marek Jędraszewski mówi jasno i wyraźnie: ideologia LGBT jest zarazą, która pleni się w Polsce po to, by zatruć nasze dusze i umysły. Dziękujemy za te słowa!

Jak wcześniej czerwony marksizm, tak dziś tęczowy neomarksizm jest używany do niszczenia ducha Polaków i niszczenia chrześcijańskiej tkanki naszej cywilizacji. To czysta prawda. Na arcybiskupa spadła fala niezwykle ostrej krytyki, liberalne media wręcz się gotują, a awangardziści rewolucji seksualnej ohydnie opluwają hierarchę. Dlaczego? Bo nazwał rzeczy po imieniu.

Ideologia LGBT jest dziełem szatana; jeżeli zostanie zaakceptowana, doprowadzi do likwidacji wolności, tego podstawowego daru Bożego. Doprowadzi też do wielkich cierpień wielu ludzi, zwłaszcza dzieci, których życie będzie zanurzane w błędzie i grzechu poprzez cały system społeczno-państwowej zachęty do deprawacji. Nie dość na tym, bo - dziwnym trafem - ideologia LGBT wiąże się ściśle na całym świecie z domaganiem się swobody mordowania dzieci nienarodzonych. Mamy więc do czynienia z nurtem ideologicznym z gruntu zbrodniczym.