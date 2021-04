Dzięki pracy zdalnej mamy zawsze czyste pranie. Pandemia zmusiła Polaków do pracy z domu - jak sobie z tym radzą?

Spór na temat tego co jest lepsze - praca w biurze czy w domu jest oczywiście nie do rozwiązania. Na to pytanie możemy odpowiedzieć jedynie "to zależy". Od czego? Od naszego charakteru, dyscypliny, aż wreszcie od tego czy naprawdę lubimy to, co robimy. W obliczu pandemii wiele osób, które nigdy nawet nie myślały o pracy z domu, zostało do tego zmuszonych. Jak nam się pracuje zdalnie? I jak zmienią się nasze nawyki związane z pracą po pandemii?

Pracując zdalnie możesz zrobić wszystko

Z badań Opinia dla OLX Praca i ABC Rynek wynika jasno, że większość z nas pracując z domu, między obowiązki zawodowe wpłata cały wachlarz innych czynności i nawet się tego nie wstydzi. Aż 82% ankietowanych przyznaje, że wykonuje w czasie godzin pracy czynności z nią niezwiązane. Jakie?

Aż 72% respondentów przyznaje, że pracując z domu zajmuje się w między czasie praniem i sprzątaniem.

Niewiele mniej mamy amatorów-kucharzy. Aż 69% deklaruje, że odrywa się od obowiązków, żeby coś ugotować.

34% ankietowanych dzieli home office między pracę, a opiekę nad dziećmi - tutaj należy się wręcz podziw za umiejętność połączenia tych dwóch aspektów.

Również 34% przyznaje się do zakupów.

Co w takim razie uważamy za korzyści?

Nie da się ukryć, że dla niektóry możliwość wypełnienia w tak zwanym "międzyczasie" części obowiązków domowych, o których wspomnieliśmy to niewątpliwa zaleta. Ponadto praca zdalna to oszczędność dla obu stron - nasz pracodawca nie ponosi praktycznie żadnych kosztów, nam odpada koszt dojazdu do biura i ewentualnego posiłku na mieście, bo możemy po prostu zjeść w domu.

Oszczędzamy również jedną z najważniejszych wartości w dzisiejszym świecie - czas. Nie stoimy w korkach, dla niektórych praca z domu to ponad 2 godziny dziennie gratis, które można spożytkować na cokolwiek się chce. Mamy też oczywiście większą elastyczność - jeśli potrzebujemy załatwić coś w ciągu dnia, możemy tak ustawić nasze obowiązki, że uda nam się na chwilę wyrwać z pracy. Cenimy sobie możliwość pracowania z dowolnego miejsca (53%), chociaż w czasach pandemii ta dowolność nie jest zbyt duża, a także pracę w własnym tempie i indywidualnymi metodami (49%). Okazuje się, że w domu nie tęsknimy za jeszcze jedną rzeczą - kontaktem z szefem. Tylko 13% ankietowanych przyznało, że brak kontaktu z przełożonym to wada. Większość z nas jest więc zadowolonych z braku kontroli - i trudno się dziwić. Pranie przecież samo się nie zrobi.

Praca zdalna jak wszystko - nie jest dla wszystkich

Wielu z nas nie jest jednak do tej formy przekonanych. Dlaczego? W wielu przypadkach to pewnie kwestia przyzwyczajenia - zwyczajnie nie potrafimy organizować sobie pracy w przestrzeni naszego domu. Potrzebujemy przysłowiowego "bata". Mając świadomość braku kontroli łatwo się rozpraszamy, a patrzące na nas z każdego kąta obowiązki domowe wołają o zajęcie się nimi. Połowa respondentów (53%) zgadza się z tezą, że zdalna praca powoduje zacieranie się granicy między pracą a życiem prywatnym. Brakuje nam kontaktu z innymi i czujemy się samotni - aż 44% wskazuje ten czynnik jako wadę home office. Niewiele mniej, bo 41% narzeka na rozproszenie powodowane obecnością innych domowników, a 39% na trudności z koncentracją. Wydaje się więc, że żadna skrajność - ani w pełni zdalna praca, ani odsiadka roboczogodzin w biurze - nie jest idealnym rozwiązaniem. Potwierdzają to zresztą odpowiedzi ankietowanych. Za w pełni zdalną pracą w przyszłości opowiada się jedynie 11% osób. Na pełny powrót do biura liczy trochę większy odsetek pracujących - 29%. Pewnym jest jednak, że home office zyskał w pandemii na znaczeniu i nie zniknie. Aż 68% osób uważa, że po powrocie normalności ta forma pracy będzie dalej powszechna, a 60% ankietowanych ideał widzi w hybrydowym modelu - chcieliby w przyszłości od czasu do czasu pracować z domu.