Dzięki pandemii branża pogrzebowa w kryzysie

Jan 10.6.20 11:32

Jeżeli naprawdę jest pandemia, to umieralność skokowo wzrasta - tak było w przypadku grypy "hiszpanki" pod koniec i po zakończeniu pierwszej wojny światowej (dla niezorientowanych: grypa nie pochodziła z Hiszpanii tylko był to import z USA do Europy, natomiast Hiszpania jako kraj neutralny nie wprowadziła cenzury, więc tam prasa o tym pisała i stąd to skojarzenie grypy z Hiszpanią - coś jak "polskie obozy śmierci", o których piszą np. w USA).

Jeżeli umieralność spada, to znaczy że nie ma pandemii i ktoś nas po prostu robi w bambuko.

Co prawda chociaż nie ma pandemii w rzeczywistości, ale na jej okoliczność zafundowali nam głęboki kryzys gospodarczy. Nie muszę chyba nikomu mówić, że wszelkie rozporządzenia o wygaszaniu w Polsce gospodarki i ich bolesne skutki nie są dziełem opozycji - tylko czyim Kotku?