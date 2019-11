,,Dzieci przeżywają ogromne problemy''. Miller zabrał głos ws. adopcji dzieci przez homoseksualistów

Maria Blaszczyk 30.11.19 19:49

Serio?

Po to się pobierają?

Patrzcie ludzie...

A o małżeństwach dynastycznych słyszałeś? A o takich ze względów praktycznych, pan daje pani możliwość przetrwania, pani za to odwdzięcza się pracą w gosposdarstwie? A o małżeństwach z kobietą po menopauzie?

A o małżeństwie św. Józefa z Maryją?





A co do tego, co łączy ludzi w małżeństwie... Różne ich rzeczy łączą, np. miłość, przyjaźń, wspólne zainteresowania, kredyt na dom, pomoc w karierze - jak myślisz, te wszystkie żony polityków, to czemu się na to godzą? I tak, seks też...

I w przysiędze małżeńskiej nic, zupełnie nic nie ma o dzieciach... W tej katolickiej też nie. Więc chyba sobie to wymyśliłeś. Jeśli zaś za podstawę katolickiej nauki o małżeństwie uznamy naukę Chrystusa, to ewidentnie opierał się na defrinicji z Genesis, gdzie mówi się: "Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem". (Rdz 2, 24), Jezus to parafrazował mówiąc "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19,6).

Widzisz tu coś o dzieciach? Bo ja nic. Widzę natomiast coś o zespoleniu... Zgadzam się, mozna to róznie rozumieć, ale dzieci tu ani widu ani słychu...



Ale moze większą wagę przywiązujesz do Pawła z Tarsu?

Cały spory kawałek listu do Koryntan poświęcił temu zaganieniu.



Tu się dzieci co prawda pojawiają, ale bynajmniej nie jako jakiś obowiązek wynikający z małżeństwa, tylko po prostu - już są i małżonkowie mają robić tak, by nie były "nieczyste"...



Więc chyba jak świat światem było inaczej, a pan Cezary swoje cele małżeńskie chce narzucać reszcie świata.