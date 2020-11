Działacze Solidarności też bronią pamięci o św. Janie Pawle II

- Serce nam się kraje, gdy widzimy jak tysiące zmanipulowanych przez wrogów Kościoła i Polski młodych ludzi wychodzi dziś na ulice, po to tylko, by wykrzyczeć swoją nienawiść do Kościoła katolickiego, znajdując satysfakcję w obrażaniu plugawymi słowami najlepszego syna narodu Polskiego, Świętego Jana Pawła II - czytamy w Apelu w obronie pamięci św. Jana Pawła II sygnowanym przez działaczy Solidarności.

W ubiegłym tygodniu ponad 1200 profesorów oraz działaczy naukowych różnych placówek podpisali Apel w obronie pamięci o św. Janie Pawle II. Teraz dołączają do nich działacze Solidarności.

Apele te oraz inne działania w obronie pamięci o św. Janie Pawle II mają związek z bezpardonowymi atakami osobę polskiego papieża.

Przy okazji akcji protestacyjnych „Strajku kobiet” dochodziło m.in. do profanacji miejsc kultu religijnego, dewastacji kościołów i pomników, a także fizycznych ataków na księży oraz osoby występujące w obronie życia poczętego.

Pod Apelem działaczy Solidarności podpisało się 65 osób. Są wśród nich m.in.: Adam Borowski, Mirosława Łątkowska, Tadeusz Markiewicz, Roman Bielański, Wacław Holewiński, Krzysztof Wyszkowski, Jerzy Langer, Czesław Nowak.

W Apelu tym czytamy m.in.:

- My weterani opozycji antykomunistycznej i Solidarności piszemy ten list z sercem pękającym z żalu i ściśniętym ze zgrozy. W latach 80-tych XX w. kiedy sowieckie imperium trzymało w niewoli pół Europy i szykowało się do atomowej zagłady po to by zniewolić resztę wolnego świata, my – młodzi i pełni wiary w przyszłość walczyliśmy o wolną Polskę, o wolność słowa, o wolność wyznawania każdej religii. Jeśli udało nam się wytrwać i doczekać Wolnej Polski, to tylko dzięki naszej świętej religii i serdecznej opiece, jaką otoczył nas Kościół katolicki kierowany przez męża opatrznościowego, dziś Świętego Jana Pawła II. Najwyższy dostojnik Kościoła katolickiego a zarazem najpokorniejszy sługa Boży, najpiękniejszą polszczyzną przekazywał nam naukę Chrystusa

A także:

- Serce nam się kraje, gdy widzimy jak tysiące zmanipulowanych przez wrogów Kościoła i Polski młodych ludzi wychodzi dziś na ulice, po to tylko, by wykrzyczeć swoją nienawiść do Kościoła katolickiego, znajdując satysfakcję w obrażaniu plugawymi słowami najlepszego syna narodu Polskiego, Świętego Jana Pawła II. Biorąc przykład z ludzi nauki, którzy wystąpili w obronie Jana Pawła II, my działacze opozycji antykomunistycznej i Solidarności również apelujemy do wszystkich o opamiętanie. Żadne racje polityczne nie mogą burzyć fundamentów naszego narodowego trwania, nie wolno podcinać korzeni z których wszyscy wyrastamy, nie wolno niszczyć naszej wspólnoty. Taki jest bowiem rzeczywisty cel kłamliwych ataków na Kościół katolicki i na najszlachetniejszą postać w ponad tysiącletnich dziejach Polski

mp/tysol.pl/fronda.pl