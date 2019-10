Dyrektor CZD ostro reaguje na paragonowy cyrk Budki. 'To wykorzystywanie pacjentów w kampanii'

"Jest nam przykro, że to, czym się zajmujemy na co dzień, czyli leczenie pacjentów, jest wykorzystywane w debacie politycznej"- w taki sposób dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka, dr n. med. Marek Migdał skomentował sprawę zaprezentowanego przez posła PO, Borysa Budkę, paragonu za lek.

"Paragon hańby" rządu PiS polityk opozycji pokazał w studiu podczas wczorajszej debaty w TVP. Do sprawy odniósł się dyrektor CZD, dr Marek Migdał. Budka poinformował, że o zaistniałej sytuacji dowiedział się od matki chłopca, który przyjmuje lek Valcyte. To właśnie paragon zakupu leku dla tego dziecka podczas debaty w TVP przedstawił poseł PO. Jak wyjaśnił dyrektor Migdał, chłopiec od kilku lat jest pod opieką lekarzy z Centrum Zdrowia Dziecka. Mama pacjenta przesłała dyrekcji szpitala mejla, w którym wyraża oburzenie z powodu włączenia historii jej dziecka do kampanii wyborczej.