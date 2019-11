Dyplomata XVI wieku: Moskale są bardzo podatne na zło. Wszyscy są wielkimi oszustami

nikt 17.11.19 16:31

Bismarck też powiedział........." Ukarać Polaków , to pozwolić im się samym rządzić " .

Co za bezczelny artykuł . Zna autor Rosjan ? Niech nie jątrzy Polaków na Rosjan skoro g...o o nich wie . Ślązacy głupi nie są i zmanipulować przeciwko Rosjanom się nie pozwolą . Germanów znają . Polaków ( ?) , czy raczej polskojęzycznych też . Dużo też opowiadała mi o Moskalach ciocia Kozaczka , którą po rewolucyjnym pogromie adoptował moskiewski oficer a wyszła za mąż za Ślązaka . Brata mojego dziadka . I nie były to opowieści o ludziach złych , lecz dobrych . Zesłano ją na roboty do Niemiec , czyli do pobliskiej wsi . Była niańką w niemieckim dworze . I bardzo też była przywiązana do swoich niemieckich podopiecznych i swych pracodawców . Też mówiła o nich dobrze . Jak zresztą cała okolica .

A więc niech autor ( prawdopodobnie Żyd ) zastanowi się dobrze nad tym co pisze .