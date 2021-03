Dwucyfrowe mrozy już w ten weekend. Wraca ostra zima

Zgodnie z zapowiedziami meteorologów już w ten weekend możemy się spodziewać kolejnego powrotu zimy.

"W weekend napływające znad Arktyki mroźne powietrze przyniesie nawet 12 stopni mrozu” - czytamy na portalu wp.pl

Na Pomorzu, północy i zachodzie Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej oraz zachodzie Dolnego Śląska odnotujemy maksymalnie -7 st. C. Na Podhalu i Przedgórzu Sudeckim słupki rtęci spadną do -12 st. C. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i południu Mazowsza zanotujemy -5 st. C - informuje dalej portalu pogoda.wp.pl podając prognozę pogody na najbliższą sobotę.

To już kolejny powrót niskich temperatur w tym roku. Meteorolodzy zwracają uwagę na możliwe śliskie drogi oraz zalecają ostrożną jazdę dla kierowców.



mp/pogoda.wp.pl