Dworczyk: Nie godziny się na decydowanie bez nas. Będziemy twardo egzekwować zapisy traktatów UE

- Polska zamierza twardo egzekwować prawo unijne. Nie zamierzamy się godzić na to, aby w sposób uznaniowy próbowano jedne państwa wspierać, a inne w pewien sposób traktować niesprawiedliwie - powiedział na antenie Polskiego Radia szef gabinetu premiera Michał Dworczyk.

W Parlamencie Europejskim cały czas toczy się batalia o podział funduszy europejskich oraz próby ich wiązania z tzw. praworządnością oraz narzucaniem ideologii, w tym ideologii gender, prób narzucania przez unię rozwiązań dotyczących małżeństw homoseksualnych oraz adopcji dzieci przez te pary. Polska na takie rozwiązania nie godzi się od samego początku.

Podkreślił także:

- Mechanizmy, które w tej chwili są proponowane, do tego tak naprawdę się sprowadzają: do uznaniowości, braku transparentności i politycznych decyzji dotyczących tego, które państwa miałyby być wspierane środkami unijnymi, a które nie. My na to zgodzić się nie możemy

Zwrócił też uwagę na stałe stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie:

- Premier Morawiecki zawsze podkreślał, że prawo unijne, traktaty unijne muszą być przestrzegane i będziemy twardo stać na tym stanowisku



mp/polskie radio