Dworczyk o obietnicach Trzaskowskiego: Warszawiacy mogą się czuć oszukani

katolicka kretynizacja polski 11.6.20 15:06

Polacy mogą się czuć oszukani przez PADalca! to obiecywał i tego nie zrealizował:

– likwidacja NFZ

– ustawa frankowa

– emerytury bez podatku

– podniesienie kwoty wolnej od podatku do co najmniej 8 tys. złotych dla wszystkich obywateli (dał nawet słowo honoru że jak tego nie zrobi to poda się do dymisji)

– równe dopłaty dla rolników

– niepodnoszenie podatków dla najlepiej zarabiających

– likwidacja VAT na ubranka dziecięce

– zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych wpisany do konstytucji

– leki dla seniorów w jednej cenie