Dworczyk o kontrowersjach wokół projektu ustawy ,,Piątka dla zwierząt'': Blisko 80% Polaków jest przeciwna hodowli zwierząt na futra

W wielu mediach kontrowersje wzbudził zaproponowany wczoraj przez PiS projekt dodatkowej ochrony dla zwierząt, który zawiera m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zabrania trzymania psów na uwięzi oraz ogranicza mocno zasady uboju rytualnego.

Między innymi o ten projekt był pytany na antenie Polsat News szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, który powiedział, że projekt został stworzony przez Forum Młodych PiS i jest bardzo wspierany przez prezesa Kaczyńskiego w uwagi na jego zamiłowanie do zwierząt.

Wczoraj podczas konferencji prasowej prezes PiS powiedział:

– W Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt; jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie

Dworczyk odnosząc się do tych słów prezesa PiS powiedział:

– Chyba większość osób wie o tym, z jaką troską prezes Kaczyński pochyla się nad zwierzętami, nad ich bezpieczeństwem

Dodał też na temat twórców ustawy:

- Według mojej wiedzy, tę ustawę zaproponowało Forum Młodych PiS

Na temat zakazu hodowli zwierząt futerkowych Dworczyk oświadczył:

- Nie zaskakuje mnie głos przedstawiciela branży futrzarskiej, dlatego że jeżeli te przepisy wejdą w życie, to ta branża to odczuje, natomiast z drugiej strony trzeba sobie jasno powiedzieć, że blisko 80% Polaków jest przeciwna hodowli zwierząt na futra, tylko po to, żeby pozyskiwać futra

Dodał też:

- Wiele krajów europejskich już dawno wprowadziło te przepisy. Te zwierzęta są bardzo często hodowane w warunkach bardzo ciężkich, takich które po prostu, patrząc na to, chwytają chyba każdego za serce

mp/polsat news/300polityka.pl