Dworczyk: Nadal atakowane są konta mojej rodziny, nawet moich dzieci

W ostatnim czasie ujawnione zostało włamanie na konto szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Jak poinformował właśnie minister ataki prowadzone są także na konta członków jego rodziny. Od kilku dni bowiem na rosyjskim serwisie Telegram pojawiają się informacje na temat Dworczyka, które – jak podkreśla polityk – po części są fałszywe.

W dniu dzisiejszym Dworczyk opublikował kolejne oświadczenie.

- "Mimo, że nie można w tej chwili jednoznacznie wskazać kto stoi za tym atakiem to jest oczywiste, że jego intencją jest podważenie do mnie oraz wielu innych osób pełniących funkcje publiczne" – czytamy.

Podkreślił on, że do przesyłania jakichkolwiek informacji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa nie używał on konta pocztowego.

- „Według mojej wiedzy nadal prowadzone są ataki na konta mojej rodziny w różnych kanałach komunikacji, nawet w odniesieniu do moich dzieci” - pisze dalej.

- "Do czasu pełnego wyjaśnienia skali tego ataku oraz jego źródeł odnoszenie się do poszczególnych wiadomości zamieszczanych na rosyjskiej platformie Telegram jest poważnym błędem, bo należy założyć, że celem prowadzonych wrogich działań jest m.in. zaangażowanie adresatów bądź nadawców wykradzionych informacji, do potwierdzania lub zaprzeczania ich prawdziwości" –vczytamy dalej w oświadczeniu Dworczyka.

mp/twitter