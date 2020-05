Dworczyk do Trzaskowskiego: Żądamy usunięcia plakatów

- Żądamy, żeby przystanki, które są infrastrukturą warszawską, nawet jeśli to jest powierzchnia reklamowa wynajęta, ale to infrastruktura miasta stołecznego Warszawy, były wolne od tego rodzaju hejterskich, nienawistnych grafik. To niedopuszczalne. To przejaw skrajnej nieodpowiedzialności.

- Też apelujemy do „Gazety Wyborczej”, na portalu której pojawiły się te informacje, o to, żeby nie promować tego rodzaju działań. Nie wiem czy te plakaty zostały powieszone legalnie czy nielegalnie. Fakt jest taki, że wszyscy powinni się od tego odciąć, bo to absolutnie niedopuszczalna sytuacja. To niszczenie ludzi i nie ma to nic wspólnego z walką polityczną. To jest, panie prezydencie, sposób na nie mierzenie się z konkurencją polityczną, ale na niszczenie ludzi i to w polityce powinno być absolutnie niedopuszczalne