Duszona ugryzła sprawcę. Szefowa kampanii Andrzeja Dudy odpowiada na podłą manipulację „Gazety Wyborczej”

M 23.2.20 13:04

Obojętnie co by nie robiła w nocy, nawet a może zwłaszcza w towarzystwie dziecka, żaden normalny mężczyzna nie ma prawa do ich zaatakowania z użyciem siły.



Wniosek nasuwa się więc sam: nie był to normalny mężczyzna, a każda próba usprawiedliwiania go to oczywisty dowód na obłęd 'totalnych". Nosicielem tego obłędu jest propagandowa szmira z ulicy Oszczerskiej. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii formułować mogą jedynie osoby z zarażone już trwale tą szmirą. No i najważniejsze, co na to polskojęzyczne tańczące w Sejmie feministki ?