Durczok zaatakował prezesa PiS. Takiej riposty od polityka się nie spodziewał

Kamil Durczok zabrał głos ws. afery ze szczepieniami celebrytów poza kolejnością, decydując się przy tym uderzyć w prezesa PiS i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Mocnym komentarzem odpowiedział mu wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Takiej riposty ze strony polityka dziennikarz raczej się nie spodziewał.

- „Może ktoś wreszcie zapyta głośno, czy Kaczyński jest już zaszczepiony?” – napisał Kamil Durczok na Twitterze, zabierając głos w dyskusji o szczepieniu poza kolejnością celebrytów na WUM.

Na jego tweet odpowiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

- „Może ktoś głośno zapyta, czy Durczok jest już zaszyty” – napisał polityk.

Może ktoś głośno zapyta czy Durczok jest już zaszyty. https://t.co/vdZlrHqTYt — Radosław Fogiel (@radekfogiel) January 5, 2021

Komentarz wicerzecznika wzbudził kontrowersje wśród internautów, do których odniósł się on w rozmowie z portalem Onet.

- „Nie zamierzam wycofywać się ze swojego tweeta. Podtrzymuję to, co napisałem, bo tego typu insynuacyjne wpisy, jak ten Kamila Durczoka, uważam za oburzające. Hipokryzją jest oburzanie się na mój wpis - będący tylko odwróceniem sytuacji, by pan Durczok posmakował własnej broni - i udawanie, że to, co robi Kamil Durczok jest w porządku” – stwierdził.

kak/Twitter, Onet.pl